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اريانة: حجز 18139 علبة سجائر مهربة بحي التضامن

2021/03/31 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تمكنت فرق الحرس الوطني بالتضامن من ولاية اريانة امس الثلاثاء من حجز 18139 علبة سجائر محلية واجنبية كانت مهربة على متن سيارة خفيفة بنية ترويجها خارج المسالك القانونية، وذلك بالتعاون مع فريق المراقبة الاقتصادية التابع للادارة الجهوية للتجارة باريانة .

وحسب ما افاد به المدير الجهوي للتجارة باريانة فتحي خضاورية (وات) فقد تم رصد سيارة خفيفة على مستوى احد المفترقات الرئيسية بمنطقة التضامن تبين انها كانت محملة بكميات هامة من علب السجائر دون فواتير قانونية تثبت مصدرها بقيمة تناهز 85 الف دينار، واشار الى انه وقع التنسيق مع السلط الجهوية الادارية والامنية لحجز البضاعة المهربة في اطار التصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة في مادة التبغ بالجهة، وفق تعبيره.

وقد تم تحرير المحاضر المستوجبة قبل ضخ المحجوز بمسالك التوزيع القانونية وتامين المبالغ المتاتية منه بالخزينة العامة للدولة.

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