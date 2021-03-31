اعلنت الادارة العامة للكتاب في بلاغ احداث جوائز وطنية لفائدة الكتاب التونسيين بعنوان “جوائز تشجيع الدولة للانتاج الادبي والعلمي” مشيرة الى انه تم فتح باب الترشح بداية من يوم الثلاثاء 30 مارس الجاري والى غاية 31 ماي القادم.

وتشمل هذه الجوائز التي تبلغ قيمة كل واحدة منها 10 الاف دينار، الجائزة الوطنية للرواية والجائزة الوطنية للقصة والجائزة الوطنية للتاليف المسرحي والجائزة الوطنية للشعر والجائزة الوطنية للدراسات في الفنون والجماليات والجائزة الوطنية للدراسات في الانسانيات والجائزة الوطنية للدراسات المغاربية والجائزة الوطنية لتحقيق المخطوطات والجائزة الوطنية للتاليف في ميداني المعاجم والموسوعات والجائزة الوطنية الخاصة بالكتابة الموجهة للناشئة .

ويتضمن ملف الترشح، سيرة ذاتية للمؤلف و6 نسخ من الكتاب المرشح الى جانب صورة شخصية حديثة. ويشترط ان يكون الكتاب المرشح صادرا في طبعة اولى في الفترة من غرة جانفي الى 31 ديسمبر 2020 وان تكون الاعمال ذات صلة باصناف الجوائز المطروحة كما يتعين ان يحتوي الكتاب على ابداع او بحث علمي وان يكون فرديا ولا يشترط ان تكون العربية لغة التاليف او التقديم او التعليق ويتم اعتماد مختلف اللغات.

وتقصى من الترشح لنيل هذه الجوائز، الاعمال التي اعيد نشرها والمؤلفات التي سبق ان تحصلت على جائزة بتونس او بالخارج والاعمال التي تهدف للحصول على ترقية مهنية او درجة علمية او جامعية.

تودع ملفات الترشح لدى مكتب الضبط بادارة الاداب بالادارة العامة للكتاب 12 نهج العربية السعودية لافايات 1002 تونس او ترسل عن طريق البريد مضمون الوصول على نفس العنوان.