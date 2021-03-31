بن عروس: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و271 عملية تطعيم باللقاح

سجّلت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس “كورونا” والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس، خلال اجتماعها الدوري، اليوم الأربعاء، 49 إصابة جديدة بالفيروس، بعد إجراء 132 اختبارا خلال الـ24 ساعة المنقضية، ليبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 10287 إصابة، منذ بداية انتشار الجائحة.

وشهدت حالات التعافي، بدورها ارتفاعا، حيث بلغت 9592 حالة شفاء، بعد تسجيل 13 حالة جديدة، في الوقت الذي لم تسجل فيه ايّة حالة وفاة، لستقر العدد الجملي للوفياتفي حدود 396 حالة.

من جهة أخرى، سجّل المركز الجهوي للتلقيح بدار الشباب المغاربية برادس، 271 عملية تطعيم جديدة ضد فيروس “كورونا”، ما رفع إجمالي الأشخاص الذين تحصلوا على الجرعات الاولى من التلقيح الى 3948 شخصا.