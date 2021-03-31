الاطاحة ب 106 شخصا في عمليات هجرة غير شرعية..

تمكنت دورية تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس خلال الليلة الفاصلة بين يومي 29 و30 مارس 2021، من القبض على 03 أشخاص على متن مركب بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة.

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

كما تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بجبنيانة من القبض على 71 مجتازا (من بينهم 56 يحملون من جنسيات دول افريقية مختلفة) كانوا يعتزمون المشاركة في نفس العملية.

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.

هذا وتمكنت دورية مشتركة بين فرقتي الأبحاث للحرس الوطني والطريق العمومي بالمحرس ومركز الحرس بالمحرس خلال الليلة الفاصلة بين يومي 29 و30 مارس 2021 بعد عمليات مداهمة، من ضبط 18 شخص بصدد التحضير لعملية هجرة غير نظامية نحو أوروبا، ومن ضمنهم 06 أشخاص من منظمي العملية (اثنين منهم محل تفتيش من أجل تورطهم في قضايا حق عام)، وحجزت لديهم مبلغ مالي من العملة الأجنبية.

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.

كما تمكنت دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث بجنيانة ومركز الحرس الوطني يوم 30 مارس 2021 بعد استشارة النيابة العمومية، من مداهمة أحد المنازل، والقبض على 13 شخص (من جنسيات دول افريقية) بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة.

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.

واحتفظت فرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بصفاقس يوم 30 مارس 2021، بأحد منظمي عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة (أصيل معتمدية العامرة)، مفتش عنه من أجل “المشاركة في وفاق قصد مغادرة التراب الوطني سرا”.