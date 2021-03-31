المشيشي يلتقي سفير بريطانيا بتونس ومستثمرين في قطاع الطاقة

التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الخميس 31 مارس 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، سفير بريطانيا بتونس ادوارد اوكدن والمستثمرين الانقليزيين في قطاع الطاقة جونتان تايلور وجيمس برفييك عن شركة « Anglo Tunisian Oil and Gaz » بحضور وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة، محمّد بوسعيد.

وتناول اللقاء سبل تطوير نشاط هذه الشركة بتونس وحلحلة بعض الإشكاليات التي تعيق نشاطها.

وأكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على دعمه للاستثمارات الأجنبية في بلادنا وخلق دبلوماسية اقتصادية فاعلة، مشددا على ضرورة دعم هذه الاستثمارات وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين من أجل خلق مواطن شغل جديدة.

ونوّه المستثمران الانقليزيان بدعم الحكومة وتشجيعها على الاستثمار، مؤكدان في ذات السياق عزم شركتهم تطوير مجال نشاطها واستثماراتها في بلادنا ليشمل مجال الطاقات المتجددة.