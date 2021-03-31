عاجل: تسجيل اصاباو بالسلالة البريطانية لكورونا بصفاقس

أظهرت نتائج التقطيع الجيني التي أجريت أمس الثلاثاء على عينات لإصابات بفيروس “كورونا” مسجلة بجهة صفاقس يشتبه في تصنيفها من نوع الطفرة البريطانية سريعة الانتشار تأكد حالتين حاملة لخصائص هذه السلالة وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس الدكتور محمد مخلوف.

وأوضح ذات المصدر أن واحدة من الحالتين وهي امرأة من القطاع الصحي تماثلت للشفاء ولم تسجل مبدئيا عدوى للفيروس في محيطها السكني في حين ترقد الحالة الثانية وهي أيضا امرأة في قسم الإنعاش الطبي وحالتها مستقرة وفق توصيفه، مشيرا إلى أن عملية تقصي المعلومات بشأن إمكانية التفشي في المحيط العائلي ستتم بعد تماثلها للشفاء.

وقال مخلوف إن الجهة لا تزال تنتظر ورود نتائج التقطيع الجيني للحالات الثلاثة المتبقية من المخبر المركزي بتونس العاصمة، متوقّعا إمكانية تفعيل المخبر الجهوي للتحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس في عملية التقطيع الجيني في صورة تكاثر السلالات الجديدة الفيروس ولا سيما السلالة البريطانية التي بدأت في تنتشر في عديد ولايات الجمهورية.