الرابطة المحترفة الاولى:النتائج والهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الاربعاء:

في بن قردان

اتحاد بن قردان 1 علية البريقي (26)

اتحاد تطاوين 1 الكوني خلفة (64)

في المتلوي

نجم المتلوي 1 زياد البكوش (11)

الملعب التونسي 0

في المنستير

الاتحاد المنستيري 2 ادريس المحيرصي (41) والياس الجلاصي (58 ض ج)

مستقبل الرجيش 3 بوبكر ديارا (3 و10) ونضال بن سالم (15)

في حمام سوسة

النجم الساحلي 2 الطيب مزياني (49) وايمن الصفاقسي (68)

النادي الافريقي 2 شهاب العبيدي (71 ض ج) وصابر خليفة (78)

في بنزرت

النادي البنزرتي 1 ايمن الطرابلسي (37)

الاولمبي الباجي 0

في سليمان

مستقبل سليمان 2 محمد علي بن حمودة (1) ايلفيس بافور (31)

شبيبة القيروان 1 اسامة بوقرة (9)

وتم تاجيل لقاء الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي الى موعد لاحق بسبب الالتزامات القارية للترجي الرياضي.

الترتيب :

الفرق ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 46 18 15 1 2 27 9

2- النجم الساحلي 40 19 12 4 3 33 15

3 – اتحاد بن قردان 33 21 8 9 4 20 13

4- مستقبل الرجيش 31 21 8 7 6 21 16

5- النادي الصفاقسي 30 18 8 6 4 22 10

مستقبل سليمان 30 21 8 6 7 26 28

7- الاتحاد المنستيري 27 20 7 6 7 22 17

8- الملعب التونسي 25 21 5 10 6 20 18

– نجم المتلوي 25 21 6 7 8 13 18

10- الاولمبي الباجي 24 20 6 6 8 16 19

11- اتحاد تطاوين 23 20 5 8 7 16 22

12- النادي الافريقي 22 21 4 10 7 20 27

13- النادي البنزرتي 20 21 5 5 11 13 25

14- شبيبة القيروان 3 20 0 3 17 10 42