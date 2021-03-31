الرابطة المحترفة الاولى:النتائج والهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الاربعاء:
في بن قردان
اتحاد بن قردان 1 علية البريقي (26)
اتحاد تطاوين 1 الكوني خلفة (64)
في المتلوي
نجم المتلوي 1 زياد البكوش (11)
الملعب التونسي 0
في المنستير
الاتحاد المنستيري 2 ادريس المحيرصي (41) والياس الجلاصي (58 ض ج)
مستقبل الرجيش 3 بوبكر ديارا (3 و10) ونضال بن سالم (15)
في حمام سوسة
النجم الساحلي 2 الطيب مزياني (49) وايمن الصفاقسي (68)
النادي الافريقي 2 شهاب العبيدي (71 ض ج) وصابر خليفة (78)
في بنزرت
النادي البنزرتي 1 ايمن الطرابلسي (37)
الاولمبي الباجي 0
في سليمان
مستقبل سليمان 2 محمد علي بن حمودة (1) ايلفيس بافور (31)
شبيبة القيروان 1 اسامة بوقرة (9)
وتم تاجيل لقاء الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي الى موعد لاحق بسبب الالتزامات القارية للترجي الرياضي.
الترتيب :
الفرق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 46 18 15 1 2 27 9
2- النجم الساحلي 40 19 12 4 3 33 15
3 – اتحاد بن قردان 33 21 8 9 4 20 13
4- مستقبل الرجيش 31 21 8 7 6 21 16
5- النادي الصفاقسي 30 18 8 6 4 22 10
مستقبل سليمان 30 21 8 6 7 26 28
7- الاتحاد المنستيري 27 20 7 6 7 22 17
8- الملعب التونسي 25 21 5 10 6 20 18
– نجم المتلوي 25 21 6 7 8 13 18
10- الاولمبي الباجي 24 20 6 6 8 16 19
11- اتحاد تطاوين 23 20 5 8 7 16 22
12- النادي الافريقي 22 21 4 10 7 20 27
13- النادي البنزرتي 20 21 5 5 11 13 25
14- شبيبة القيروان 3 20 0 3 17 10 42