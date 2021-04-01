الجزائر تسمح باقامة صلاة التراويح في المساجد خلال رمضان وتضع هذه الشروط..

سمحت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، بأداء صلاة التراويح في المساجد، خلال رمضان المبارك.

ووضعت الوزارة وفق ما نقلته وسائل إعلام جزائرية عدة شروط تخص تدابير للوقاية من جائحة كورونا، حددتها لجنة الفتوى بفتح المساجد المعنية بصلاة الجمعة والصلوات الخمس، لأداء صلاة التراويح، حرصا على تحصيل فضل هذه السنة خلال شهر رمضان الفضيل.

وتفتح المساجد لصلة العشاء قبل الأذان بـ15 دقيقة, وتغلق بعد أداء صلاة التراويح بـ15 دقيقة, وتؤدى صلاة العشاء بعد الأذان مباشرة.

ودعت لجنة الفتوى إلى ضرورة احترام التباعد الجسدي بترك مسافة 1,5م بين كل مصليين اثنين كما دعت الأئمة إلى تخفيف صلاة التراويح بأدائها بحزب واحد، وأن لا يتجاوز وقتها 30 دقيقة.