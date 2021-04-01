المشيشي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء..

البنك المركزي يؤكد أن المناخ السياسي والاجتماعي لا يساعد على تجاوز الأزمة..

تعيين وزير الخارجيّة المُقال نور الدين الري بهذا المنصب #خبر_عاجل

نائب عن قلب تونس يعلن عن استقالته

الجزائر تسمح باقامة صلاة التراويح في المساجد خلال رمضان وتضع هذه الشروط..

2021/04/01 أخبار عربية, أهم الأخبار, الجزائر, المصدر

سمحت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، بأداء صلاة التراويح في المساجد، خلال رمضان المبارك.

ووضعت الوزارة وفق ما نقلته وسائل إعلام جزائرية عدة شروط تخص تدابير للوقاية من جائحة كورونا، حددتها لجنة الفتوى بفتح المساجد المعنية بصلاة الجمعة والصلوات الخمس، لأداء صلاة التراويح، حرصا على تحصيل فضل هذه السنة خلال شهر رمضان الفضيل.

وتفتح المساجد لصلة العشاء قبل الأذان بـ15 دقيقة, وتغلق بعد أداء صلاة التراويح بـ15 دقيقة, وتؤدى صلاة العشاء بعد الأذان مباشرة.

ودعت لجنة الفتوى إلى ضرورة احترام التباعد الجسدي بترك مسافة 1,5م بين كل مصليين اثنين كما دعت الأئمة إلى تخفيف صلاة التراويح بأدائها بحزب واحد، وأن لا يتجاوز وقتها 30 دقيقة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn