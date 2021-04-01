OPPO تطلق هاتفها الذكيّ الجديد A94 في تونس  

لوّن لحظات حياتك بتقنيات فيديو جديدة وممتعة

أعلنت OPPO العلامة التّجارية العالميّة الرّائدة للأجهزة الذكيّة عن إطلاق هاتفها الذكيّ الجديد A94 في تونس، تحت شعار “لوّن لحظات حياتك”.

ويتميز الهاتف الذكي A94 بتصميم رفيع وأنيق خاصة وأنّه متعدّد الألوان والدّرجات. يتمتّع الهاتف بأداء عال حيث يمكّنكم من سرعة استخدام فائقة إذ يتوجّه أحدث منتوج للسلسلة A لدى OPPO لعشّاق الموضة الّذين يبحثون عن جهاز جذّاب ومتين يوفّر مزيجًا من ميزات الفيديو الجديدة الممتعة، مع شحن سريع 30 واط بتكنولوجيا VOOC 4.0 وبطارية كبيرة وفعّالة 4310 مللي أمبير.

تقنيات متطوّرة للفيديو والتّصوير

توفّر لكم تقنيات الكاميرا الحديثة ل OPPO A94 عدّة مزايا إبداعيّة وعمليّة. ذلك وأنّ الهاتف الذكيّ مجهّز بمجموعة من الكاميرات الرّباعية بدقة 48 ميجابكسل، نذكر من أهمّها الكاميرا الرّئيسية. ولتحسين قدرات وجماليّة الصور ومقاطع الفيديو، تعمل الكاميرا الرئيسية بالتنسيق مع عدسة الزاوية الواسعة جدا 8 ميجابكسل والكاميرا الصّغرى 2 ميجابكسل والعدسة المساعدة للعمق بدقة 2 ميجابكسل على التقاط أروع لحظات حياتكم.

بالطبع، تعدّ صور ”السيلفي” مهمّة بنفس القدر للمستخدمين، لذلك نجد الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل التي تمكّنكم من إضفاء مجموعة من التّحسينات على الصور الشّخصية بتقنيات الذّكاء الصّناعي والوضع اللّيلي ووضع الـ Portrait.

من أهمّ خاصّيات ال A94 نذكر التّثبيت الالكتروني EIS و تقنيات Portrait Couleur IA وVideo Monochrome وBokeh Dynamique التي تمثّل مجموعة من الأدوات الّتي تخوّل للمستخدم تفجير طاقاته الإبداعية لعرض أسلوبه الفنّي في التقاط الصّور والفيديو.

كما تتواجد أيضا تطبيقة SOLOOP من OPPO التي تمكّن من تعديل الفيديو وتحسينه وتركيبه بطريقة جيّدة وسهلة بحرفيّة عالية.

تصميم رفيع وعصري

تشتهر سلسلة A من OPPO بتصميم رفيع في غاية الأناقة حيث يبلغ سمك الهاتف A94 7.8 ملم ويزن 172 جرامًا فقط ويكمله غطاء بطارية منحني ثلاثي الأبعاد بسمك 0.55 مم، ولوحة جرافيك رفيعة يقدر سمكها ب 0.1 مم. وقد تمّ تحسين قدرة الهاتف على مقاومة الصّدمات من خلال تعديل وضع مكوّنات اللّوحة الأمّ وتعزيز حماية مكوّناتها الهيكليّة.

يتميز الهاتف A94 بشاشة AMOLED بمقاس 6.43 بوصة، مع معدل تناسب الشاشة والجسم الذي يبلغ 90.8٪ علاوة عن خاصية الدمج لآليّة فتح الهاتف من خلال استعمال بصمات الإصبع المخفية تحت الشّاشة واللاغية للقفل الفوري مع تأمين سرية بياناتكم.

كما تقوم تقنية Confort Oculaire IA بحماية العين من الأشعة الزرقاء وذلك بضبط كمّية الضوء ومدى انعكاسه مع التحكّم في الأضواء المحيطة.

استخدام طويل المدى

يعتمد OPPO A94 على تكنولوجيا الشّحن السريع VOOC 4.0 بقدرة 30 واط والتي تسمح بشحن موثوق وسريع حيث يمكّنكم بعد 5 دقائق شحن من مشاهدة YouTube لمدة 2.9 ساعة.

وتمنح بطاريته الكبيرة التي تبلغ 4310 مللي أمبير في الساعة استقلالية كافية طوال اليوم. حيث يمكنك تشغيل الفيديو عبر الإنترنت لمدة 16 ساعة متتالية بعمليّة شحن واحدة.

كما يوفّر الهاتف أوضاعًا متعدّدة لتوفير الطاقة للحفاظ على تشغيل الهاتف واستعماله في أكثر الأوقات صعوبة.

ويعمل الهاتف بأدوات تقنية عالية، نذكر على سبيل المثال المعالج MediaTek Helio P95 القوي. بالإضافة إلى ذلك، نجد نظام تبريد مدمج مصمّم لتبديد الحرارة على النّحو الأمثل خاصّة وقت الألعاب.

خاصيات مستحدثة للألعاب والعمل

توفّر تقنيةColorOS 11.1 تجربة ألعاب متعددة ومستمرّة ومثيرة. إلاّ أنّ هاتف A94 لا يستهدف فقط هواة الألعاب، فهو أيضًا أداة عمل ذات إنتاجية عالية نظرا لسماحه بتعدّد المهام لدى الاستخدام. كما يقدّم ميزات الأمان والحفاظ على الخصوصيّة المصمّمة بدقة لاستعادة بياناتك أو إبعادها عن أعين المتطفّلين.

OPPO A94 متوفر في تونس بداية من 31 مارس 2021 بألوان الأسود والأرجواني الرّائع.

لمحة عن OPPO

OPPO هي علامة عالميّة رائدة للأجهزة الذكية. بدأت OPPO بالسعي الدؤوب نحو التوازن المثالي بين الرضاء الجمالي والتكنولوجيا المبتكرة منذ إطلاقها لهاتفها الذكي الأول – “Smiley Face” – عام 2008. توفّر OPPO اليوم نطاقًا واسعًا من الأجهزة الذكية التي تقودها سلسلة Reno وFind، ونظام تشغيل ColorOS وخدمات الانترنيت مثل OPPO Cloud و OPPO+. وتعمل OPPO في أكثر من 40 دولة ومنطقة، مع 6 منشآت بحث و4 مراكز بحث وتطوير حول العالم ومركز تصميم دولي في لندن. يعمل موظفو OPPO الذين يصل عددهم إلى الأكثر من 40.000 على ابتكار حياة أفضل لمستهلكيها حول العالم.