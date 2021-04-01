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سيدي بوزيد: 799 شخصا ينتفعون بالتلقيح ضد فيروس “كورونا” منذ بداية حملة التطعيم

2021/04/01 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الاولى من التلقيح ضدّ فيروس “كورونا” في ولاية سيدي بوزيد، الى حدود اليوم الخميس، 799 شخصا من مهنيي قطاع الصحة والمسنين بالجهة، وفق ما ذكره المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “الكوفيد 19” في سيدي بوزيد رفيق نصيبي.

وبيّن نصيبي، في تصريح لـ(وات)، أن نسبة الإقبال لتلقي التلقيح ضدّ الوباء تعتبر ضئيلة الى حد، رغم ارتفاع عدد المسجلين في منظومة “كوفاكس” إلى حوالي 15 الف مسجل بعد أن كان في بداية حملة التلقيح في حدود 10 الاف مسجل.

وأكد، في ذات السياق، على ضرورة الاقبال على التسجيل عبر الوسائل المتاحة في مرحلة أولى وتلقي التلقيح في مرحلة ثانية لضمان الوقاية الجماعية من انتشار عدوى فيروس “كورونا”.

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