قابس-كوفيد 19: تسجيل حالة وفاة و94 إصابة محلية جديدة

كشف منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء الى 314 حالة.

وأضاف، في تصريح لـ “وات”، أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس تلقت نتيجة 229 تحليلا أجريت على عينات اشتبه في إصابة أصحابها بفيروس “كورونا” والتي أظهرت إصابة 94 شخصا بالوباء توزّعوا إلى 40 بمارث، و24 بقابس الجنوبية، و10 بقابس المدينة، و6 بمطماطة الجديدة، و4 بوذرف، و3 بكل من الحامة وقابس الغربية وغنوش، و1 بالمطوية.

وأوضح جبران أن العدد الجملي للمصابين الذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 9482 شخصا من بين 9911 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس “كورونا”، فيما يبلغ عدد حالات العدوى النشيطة حاليا بالجهة 428 حالة من بينها 127 حالة بقابس الجنوبية، و117 حالة بمارث، و78 حالة بقابس المدينة.