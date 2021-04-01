وزارة التربية تطلق حملة وطنية لاستخراج بطاقات تعريف وطنية لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي

تطلق وزارة التربية، بداية من 3 أفريل الجاري وعلى امتداد شهر حملة وطنية لاستخراج بطاقات تعريف وطنية لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي وذلك بالتعاون مع جمعية موطن الياسمين

وتهدف هذه الحملة، وفق ما أوضحه المكلف بمأمورية بوزارة التربية فرج بن ابراهيم.، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاربعاء إلى تسهيل وتبسيط إجراءات عملية استخراج بطاقات التعريف الوطنية للتلاميذ المعنيين باجتياز امتحان الباكالوريا بالنسبة للسنة الدراسية المقبلة الى جانب الحد من الضغط على مراكز الأمن في الفترة التي تسبق انطلاق هذه الامتحانات

وسيتولى عدد من رؤساء الفرق الأمنية التنقل إلى جميع المعاهد الثانوية بمختلف ولايات الجمهورية و البالغ عددها 580 معهدا لاستخراج بطاقات تعريف وطنية لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي البالغ عددهم 85 ألف تلميذ على دفعات وذلك بعد أن يشرف مديرو المعاهد المعنية على جمع الوثائق اللازمة لاتمام هذه العملية من التلاميذ وفق بن ابراهيم

ولفت إلى أن جمعية موطن الياسمين وفروعها التسعة الموزعة على عدد من ولايات الجمهورية ستساهم في هذه الحملة عبر تنظيم عدة أنشطة ذات علاقة بالتربية على المواطنة و بتعزيز المصالحة بين التلاميذ و الجهات الأمنية داخل المعاهد الثانوية

وكشف بن ابراهيم أن وزير التربية سيتولى يوم 3 أفريل المقبل بالمعهد الثانوي العمران إعطاء شارة انطلاق هذه الحملة بمختلف ولايات الجمهورية