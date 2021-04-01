صفاقس-كوفيد19: عودة النسق التصاعدي لمؤشرات انتشار الوباء بالجهة

كشفت المعطيات التي نشرتها الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، اليوم الخميس، عن تسجيل نسق تصاعدي لمؤشرات انتشار وباء “كورونا” من جديد في الجهة، حيث تم رصد 4 وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية و170 إصابة إضافية من مجموع 521 تحليلا مقابل 64 حالة شفاء.

ويتواصل، بالتوازي مع ذلك، تصاعد مؤشرات الإيواء الطبي حيث بلغ عدد المصابين المقيمين بأقسام العناية المركزة 28 مصابا وبأقسام “كوفيد +” 93 مصابا وبالمصحات الخاصة 54 مصابا.

وبلغ العدد الجملي للوفيات جراء الإصابة بالفيروس، إلى حد الآن 692 حالة وفاة، وعدد الحالات الإيجابية 24866 حالة، وعدد المتعافين من الوباء 22881 شخصا.