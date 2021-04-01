كرة اليد: برنامج لقاءات الجولة الرابعة ايابا

فيما يلي برنامج مقابلات الجولة الرابعة ايابا من المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني “أ” لكرة اليد، التي ستجرى السبت القادم دون حضور الجمهور:

السبت 3 أفريل 2021

المجموعة الأولى:

في قاعة باردو (س 15)

الملعب التونسي – سبورتينغ المكنين

في القاعة الأولمبية بسوسة (س 15)

النجم الرياضي الساحلي – البعث الرياضي ببني خيار

المجموعة الثانية :

في قاعة مساكن (س 15)

الهلال الرياضي بمساكن – نادي كرة اليد بقصور الساف

في قاعة الزواوي (س 15)

الترجي الرياضي التونسي – الشبيبة الرياضية بالشيحية

المجموعة الثالثة:

في قاعة الفطناسي (س 16)

النادي الرياضي البنزرتي – النادي الافريقي

في قاعة بئر شلوف (س 15)

الجمعية الرياضية بالحمامات – نادي كرة اليد بجمال

المجموعة الرابعة:

في قاعة صيادة (س 15)

الاتحاد الرياضي بصيادة – مكارم المهدية

في قاعة ساقية الزيت (س 15)

النادي الرياضي بساقية الزيت – النسر الرياضي بطبلبة

في قاعة الميدة (س 15)

السهم الرياضي بمنزل حر – الاتحاد الرياضي التميمي