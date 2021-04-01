كرة اليد: برنامج لقاءات الجولة الرابعة ايابا

فيما يلي برنامج مقابلات الجولة الرابعة ايابا من المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني “أ” لكرة اليد، التي ستجرى السبت القادم دون حضور الجمهور:
السبت 3 أفريل 2021
المجموعة الأولى:
في قاعة باردو (س 15)
الملعب التونسي – سبورتينغ المكنين
في القاعة الأولمبية بسوسة (س 15)
النجم الرياضي الساحلي – البعث الرياضي ببني خيار
المجموعة الثانية :
في قاعة مساكن (س 15)
الهلال الرياضي بمساكن – نادي كرة اليد بقصور الساف
في قاعة الزواوي (س 15)
الترجي الرياضي التونسي – الشبيبة الرياضية بالشيحية
المجموعة الثالثة:
في قاعة الفطناسي (س 16)
النادي الرياضي البنزرتي – النادي الافريقي
في قاعة بئر شلوف (س 15)
الجمعية الرياضية بالحمامات – نادي كرة اليد بجمال
المجموعة الرابعة:
في قاعة صيادة (س 15)
الاتحاد الرياضي بصيادة – مكارم المهدية
في قاعة ساقية الزيت (س 15)
النادي الرياضي بساقية الزيت – النسر الرياضي بطبلبة
في قاعة الميدة (س 15)
السهم الرياضي بمنزل حر – الاتحاد الرياضي التميمي