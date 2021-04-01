سيدي بوزيد: تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة شفاء

تم اليوم الخميس بولاية سيدي بوزيد تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة شفاء، حسب ما أكده محمد زاهر الأحمدي، المدير الجهوي للصحة، في تصريح ل”وات”.

ويرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 5768 حالة، منها 4877 حالة شفاء و208 حالة وفاة.

وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الأولى في أعلى الإصابات ب2129 حالة، تليها سيدي بوزيد الشرقية ب657 حالة، ثم الرقاب ب 596 حالة، ثم المكناسي 424، فأولاد حفوز ب319 حالة، ثم المزونة ب308 حالة، فجلمة ب299 حالة، ثم السبالة ب 296 حالة، وبئر الحفي ب248 حالة، والسوق الجديد ب188 حالة، وبن عون ب 178 حالة، ثم منزل بوزيان ب74 حالة، وأخيرا السعيدة ب64 حالة.