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رئيس الحكومة يؤكد “دعمه لكل القضاة في أداء مهمتهم النبيلة، بعيدا عن كل التجاذبات السياسية والضغوط”

2021/04/01 أخبار, المصدر, سياسة

أكد رئيس الحكومة، هشام المشيشي، لدى استقباله، اليوم الخميس بالقصبة، لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، “دعمه لكل القضاة في أداء مهمتهم النبيلة، بعيدا عن كل التجاذبات السياسية والضغوط التي يمكن أن تمارس عليهم، أيّا كان مأتاها، باعتبار أن القضاء العادل هو دعامة دوام المجتمعات”.

ووفق بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة، شدد المشيشي على “أهمية المحافظة على استقلالية القضاء وحياديته، لضمان مساهمته الفعالة في إرساء مسار الديمقراطية وحماية مؤسّساتها”.

وأبرز رئيس الحكومة، خلال هذا اللقاء، دور المجلس الأعلى للقضاء في “بناء دولة القانون، وضمان استقلالية القضاء عن باقي السلط”.

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