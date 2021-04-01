مدنين : تواصل ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا

سجّلت ولاية مدنين خلال الساعات الاربع وعشرين الماضية حالة وفاة بسبب فيروس كورونا و101 اصابة محلية جديدة ليصل عدد الوفيات بهذا الفيروس الى 402 حالة وفاة ويرتفع العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الوباء الى 9854 اصابة لتشهد الجهة بذلك ارتفاعا في الاصابات من معدل بين 30 و40 اصابة في اليوم الى اكثر من مائة و110 حالات يومية في ظرف اسبوع ما يجعل الوضع الوبائي غير مطمئن وفق المدير الجهوي للصحة بولاية مدنين جمال الدين حمدي .

واعتبر الدكتور حمدي ان ارتفاع الحالات الموجبة يعود بالاساس الى نقص اعتماد الاجراءات اللازمة للتوقي من هذا الفيروس والقيام بعدة مناسبات في العطلة المدرسية وخاصة تنظيم حفلات الزفاف بفضاءات مغلقة ما ساهم في حدة انتشار العدوى بسرعة لتتجاوز بعض المعتمديات نسبة الاصابات بها 200 حالة لكل 100 الف ساكن مع تواصل وفايات فيروس كورونا بمعدل حالتين او ثلاثة حالات وفاة يوميا لتصل نسبة الوفايات الى 4 فاصل 5 بالمائة من الاصابات.

وذكر ان عمليات تقصي نشيط تشمل عدة معتمديات شهدت انتشارا سريعا للفيروس، مشيرا الى ان التقصّي حول حالة الاصابة بالسلالة البريطانية التي تم كشفها مؤخرا بمدينة مدنين بينت انها حالة معزولة واسبابها مجهولة.

ويذكر ان الاصابات المحلية الجديدة بفيروس كورونا شملت كل المعتمديات لتبلغ بميدون 23 اصابة وكل من حومة السوق وسيدي مخلوف 15 اصابة ومدنين الجنوبية وجرجيس 11 اصابة و9 اصابات بكل من مدنين الشمالية وبن قردان و5 باجيم و3 اصابات ببني خداش مقابل تسجيل 40 حالة شفاء بها ارتفع العدد الجملي لحالات الشفاء الى 8656 حالة.

اما حملة التلقيح ضد فيروس كورونا فقد بلغت نسبة 40 بالمائة من المدعوين حيث وصل عدد الملقحون من مهنيي الصحة وكبار السن الى 2231 من جملة 5400 شخص تمت دعوتهم عبر الارساليات القصيرة للتلقيح من بين المسجلين.