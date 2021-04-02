عدد الوفيات بفيروس كورونا في تونس يبلغ 8843 حالة وفاة..

أعلنت وزارة الصحة، مساء الخميس، عن تسجيل 31 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد و1290 إصابة جديدة من مجموع 5715 تحليلا مخبريا.

وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد إلى غاية الاربعاء 31 مارس، أن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي، 8843 حالة وفاة و255 ألفا و308 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس من السنة الماضية.

في المقابل، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 217 ألفا و928 شخصا، بعد تعافي 635 مصابا.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب الوزارة، ب1271مصابا بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إقامة 325 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 104 مصابين إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من العام الماضي.