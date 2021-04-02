عاجل-من بينها رفع الكراسي من المقاهي والمطاعم: اجراءات جديدة ببنزرت للتصدي لانتشار كورونا..

وأوضح والي بنزرت في بلاغ صادر اليوم الجمعة، انه نظرا لارتفاع نسق العدوى الفيروسية بعدد من مناطق الجهة، تم اتخاذ عدد من القرارات الجديدة التي سيتم العمل بها خلال الفترة المتراوحة بين يوم 03 إلى 11 أفريل الجاري.

و تتمثّل هذه القرارات بالخصوص، في مواصلة منع كل التجمعات لأكثر من 04 أشخاص بالأماكن العمومية، ومنع الاحتفالات العامة والخاصة، ورفع الكراسي بالمقاهي، وفرض استعمال الكؤوس والأواني البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد، وغلق الحمامات وقاعات الرياضة بكافة المعتمديات، وتعليق صلاة الجمعة وغلق محلات الوضوء العمومية، إلى جانب منع الاستهلاك على عين المكان للمأكولات والمشروبات بالمطاعم، ومنع التجمعات

كما تم إقرار تعليق الأسواق الأسبوعية بكامل ولاية بنزرت، وإلزام الأشخاص الذين يتجاوز سنهم ال65 سنة إلى الالتزام بالبقاء في المنزل مع الاكتفاء بقضاء الحاجيات الأساسية والابتعاد عن الأماكن المكتظة والمغلقة،ودعوة المؤسسات الخاصة خلال نفس الفترة إلى اعتماد نظام العمل عن بعد قدر الإمكان، وتنظيم العمل للحد من اكتظاظ وسائل التنقل وبمراكز العمل، والاقتصار على 30 شخصا بالنسبة لمواكب الدفن، بالتوازي مع تشديد الرقابة والحرص على تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية العمومية والخاصة والمؤسسات الجامعية، والحرص على احترام التباعد الجسدي والتطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة.