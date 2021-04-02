عاجل: معطيات جديدة عن عملية جبل السلوم..وهكذا انقذ ابطال تونس البلاد من كارثة..

في متابعة للعملية الاستباقية التي جرت امس بجبل السلوم من ولاية القصرين كشفت موزاييك نقلا عن مصادر مطلعة ان الإرهابيين اللذين تم القضاء عليهما ، كانا متوجهين بأحزمة ناسفة نحو مناطق العمران، وهو ما رجّح فرضيّة إعدادهما لعمل إرهابي داخل إحدى المدن التونسية في ولاية القصرين أو خارجها.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن القضاء عليهما قبل وصولهما مناطق العمران أنقذ البلاد من جريمة إرهابية كانت ستُستعمل فيها الأحزمة الناسفة التي حجزت واحدة منها، إثر العملية الأمنية الاستباقية التي نفذتها سرية التصدي الإرهاب للحرس الوطني بالقصرين وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين والوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية بالعوينة.