بنزرت: اتخاذ اجراءات وقائية جديدة للحد من انتشار فيروس “كورونا”

اعلن رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بنزرت محمد قويدر، عن اجراءات تحفظية ووقائية جديدة في اطار الحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد ولاسيما منه السلالة البريطانية سريعة الانتشار.

واوضح والي بنزرت في بلاغ صادر اليوم الجمعة تحصلت (وات) على نسخة منه، انه نظرا لارتفاع نسق العدوى الفيروسية بعدد من مناطق الجهة، تم اتخاذ عدد من القرارات الجديدة التي سيتم العمل بها خلال الفترة المتراوحة بين يوم 03 الى 11 أفريل الجاري، منها بالخصوص، مواصلة منع كل التجمعات لأكثر من 04 أشخاص بالأماكن العمومية، ومنع الاحتفالات العامة والخاصة، ورفع الكراسي بالمقاهي، وفرض استعمال الكؤوس والأواني البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد، وغلق الحمامات وقاعات الرياضة بكافة المعتمديات، وتعليق صلاة الجمعة وغلق محلات الوضوء العمومية، الى جانب منع الاستهلاك على عين المكان للمأكولات والمشروبات بالمطاعم، ومنع التجمعات

كما تم اقرار تعليق الأسواق الأسبوعية بكامل ولاية بنزرت، والزام الأشخاص الذين يتجاوز سنهم ال65 سنة إلى الالتزام بالبقاء في المنزل مع الاكتفاء بقضاء الحاجيات الأساسية والابتعاد عن الأماكن المكتظة والمغلقة،ودعوة المؤسسات الخاصة خلال ذات الفترة إلى اعتماد نظام العمل عن بعد قدر الإمكان، وتنظيم العمل للحد من اكتظاظ وسائل التنقل وبمراكز العمل، والاقتصار على 30 شخصا بالنسبة لمواكب الدفن، بالتوازي مع تشديد الرقابة والحرص على تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية العمومية والخاصة والمؤسسات الجامعية، والحرص على احترام التباعد الجسدي والتطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة.

يشار الى ان ولاية بنزرت، سجلت اصابة 7428 شخصا بفيروس “كورونا” منذ اندلاع الازمة الصحية العالمية شفي منهم 6797 شخصا وتوفي 388 شخصا، وفق ما افادت به عضوة خلية اليقظة والترصد الطبي سلمى المشيرقي (وات).