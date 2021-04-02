سيدي بوزيد: تسجيل حالة وفاة و32 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الجمعة، حالة وفاة و32 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفق ما أفاد به محمد زاهر الأحمدي، المدير الجهوي للصحة، في تصريح ل”وات”.

وبذلك، يرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 209 حالات، والإصابات إلى 5800 حالة منها 4878 حالة شفاء.

وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الأولى في أعلى الإصابات ب2135 حالة، تليها سيدي بوزيد الشرقية ب659 حالة، ثم الرقاب ب 602 حالة، فالمكناسي 427 وأولاد حفوز ب322 حالة، ثم المزونة ب312 حالة، فجلمة ب299 حالة والسبالة ب 296 حالة، وبئر الحفي ب250 حالة، والسوق الجديد ب191 حالة، وبن عون ب 178 حالة، ثم منزل بوزيان ب75 حالة، وأخيرا السعيدة ب66 حالة.