صفاقس: الحرس البحري بقرقنة يضبط 10 أشخاص كانوا يستعدون للهجرة السرية والقبض على منظم العملية

ضبطت الوحدات التابعة للمنطقة البحرية للحرس البحري بقرقنة بتاريخ أمس الخميس 1 أفريل، 10 أشخاص كانوا يستعدون للمشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وذلك بعد مداهمة منزل ببلدة الكلابين بقرقنة، وفق ما أفاد به “وات”، الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس البحري بصفاقس، الرائد علي العياري.

وأفاد ذات المصدر الأمني أنه وقع إلقاء القبض على المنظم الرئيسي للعملية والاحتفاظ به، إلى جانب سائق شاحنة ومرافقه، علما وأن التحريات أثبتت أنه تم استعمال الشاحنة ومجرورة بناء في نقل الأشخاص الذين تم استقطابهم من ولايتي سيدي بوزيد والقصرين، وقد تعمدوا التنكر بارتداء ملابس عمال بناء للتفصي من المراقبة الأمنية، وفق قوله.

وقد أذنت النيابة العمومية لفرقة الإرشاد البحري بقرقنة بمباشرة قضية عدلية موضوعها تكوين وفاق قصد مساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة واتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المشاركين في العملية وحجز الشاحنة ومجرورة البناء.

يشار إلى أن الأشخاص العشرة المضبوطين من طرف الحرس البحري تتراوح أعمارهم بين 16 و38 سنة، ومن بينهم شخص صادرة في شأنه 5 مناشير تفتيش من أجل قضايا حق عام.