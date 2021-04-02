البورصة في أسبوع: توننداكس يرتفع بنسبة 1 بالمائة

سجل المؤشر المرجعي لبورصة تونس “توننداكس”، في اختتام معاملات الأسبوع الممتد من 29 مارس الى 2 افريل 2021 ، ارتفاعا بنسبة 1 بالمائة في حدود النقطة 78ر7154 ليصل الى نسبة أداء سنوية ب9ر3 بالمائة، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وتميز الأسبوع بحركية على مستوى حجم المبادلات بلغ 66 مليون دينار أي بمعدل 2ر13 مليون دينار للحصة الواحدة. وكان حجم التداول مدفوعا بالخصوص بتداول سهم “بي هاش” للتامين في شكل كتل (8ر37 مليون دينار)

وبخصوص أداء الأسهم، سجل سهم مجموعة بولينا القابضة أفضل اداء في هذا الأسبوع ليتطور بنسبة 1ر13 بالمائة ويبلغ 200ر13 مع تحقيق حجم تداول ب4ر1 مليون دينار.

وانهت تلنات القابضة معاملات الاسبوع في المنطقة الخضراء ليسجل سعر السهم زيادة بنسبة 7ر8 بالمائة (750ر0 دينار) وسط حجم تداول ب437 الف دينار. وحقق السهم نسبة اداء سنوية ب1ر7 بالمائة.

في المقابل كان اداء سهم العالمية لتوزيع السيارات القابضة الأضعف في الاسبوع ليتقلص سعره ب2ر15 بالمائة (670ر0 دينار) مسجلا حجم تداول متواضع ب11 الف دينار.