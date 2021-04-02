تطاوين: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإمكانية إحداث فرق متنقلة للتلقيح في الأرياف

بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد المسجلة في ولاية تطاوين خلال الساعات ال24 الماضية، 20 إصابة، أي ضعف ما تم تسجيله أمس الخميس، حسب ما أفادت به الإادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين في تحيينها للوضع الوبائي لفيروس كورونا الذي نشرته اليوم الجمعة.

وتتوزع الاصابات الجديدة الى 6 في تطاوين الشمالية و5 اصابات في كل من الصمار وتطاوين الجنوبية وإصابة واحدة في كل من البئر الاحمر ورمادة. وبذلك يرتفع العدد الجملي إلى 2845 اصابة مؤكدة.

ولم تسجل الادارة الجهوية للصحة لليوم الثاني على التوالي أية حالة وفاة جراء هذا الفيروس، ليستقر العدد الجملي لضحايا هذه الجائحة في حدود 172 وفاة، تتوزع الى 70 في تطاوين الشمالية و37 في تطاوين الجنوبية و34 في غمراسن و11 في بني مهيرة و8 في البئر الاحمر و5 في الصمار و4 في رمادة و3 في ذهيبة.

ومتابعة لسير التلاقيح في الجهة، زارت المديرة العامة للصحة الوقائية بوزارة الصحة، أحلام قزارة، اليوم الجمعة، المركز الجهوي للتلقيح ضد فيروس كورونا في مدينة تطاوين، واطلعت على سير العمل به.

ودعت في تصريح إعلامي، بالمناسبة، إلى التسجيل بكثافة في منظومة “إيفاكس”، وخاصة لكبار السن. وأشارت إلى إمكانية بعث فرق متنقلة لتلقيح كبار السن في أعماق الولاية وأريافها، مع امكانية فتح مراكز محلية للتلقيح كلما ارتفع عدد المقبلين على أخذ الجرعة الأولى من التلاقيح.