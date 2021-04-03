إحباط عمليات هجرة غير نظامية بالقصرين وباجة ونابل وصفاقس والقبض على 46 شخصا

أحبطت السلطات التونسية، أمس الجمعة، عمليات هجرة غير نظامية بحرا وبرا، بكل من القصرين وباجة ونابل وصفاقس، وألقت القبض على 46 شخصا بينهم أجانب، وفق بلاغ لوزارة الداخلية صدر اليوم السبت.

فقد ضبطت دورية مشتركة بين فرقتي الارشاد الحدودي والحدود البرية للحرس الوطني ببوشبكة (منطقة فريانة)، أمس الجمعة، 22 شخصا (يحملون جنسيّة إحدى الدّول العربيّة) بصدد اجتياز الحدود البرية خلسة.

وفي نفس السياق، احتفظت فرقة الارشاد الحدودي بفريانة كذلك بشخص تونسي الجنسية بعد اجتيازه الحدود خلسة باتجاه الجزائر. كما قبضت فرقة الأبحاث للحرس الوطني بفريانة على تونسي وجزائريين (2) من أجل نفس الفعل.

بدورها، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بباجة، الجمعة، من ضبط شخص (يحمل الجنسية الجزائرية) اعترف باجتيازه الحدود البرية خلسة بمساعدة مرافقه (تونسي).

ووفق ذات المصدر، ضبطت دورية تابعة لاقليم الحرس البحري بنابل، أمس الجمعة، مركبا بحريا بسواحل بني خيار على متنه 6 أشخاص بصدد الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.

كما قبضت دورية تابعة للمنطقة البحرية بنابل على شخصين بعد حجز زورق مطاطي اعترفا بنية استغلاله لاجتياز الحدود البحرية خلسة.

وضبطت دورية تابعة لمركز الحرس البحري بسيدي يوسف بصفاقس، أمس الجمعة، مركبا بحريا على متنه 11 شخصا بصدد الهجرة غير شرعية نحو أوروبا (من بينهم منظم العملية ووسيطين أحدهما مفتش عنه).

وأذنت النيابة العمومية باتخاذ الاجراءات القانونية في شأن هؤلاء الموقوفين.