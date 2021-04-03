القصرين-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و86 إصابة جديدة

كشف تحيين صادر مساء أمس الجمعة عن الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين عن تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، إلى جانب رصد 86 إصابة من جملة 222 تحليلا مخبريا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات منذ بدء الجائحة الى حدود أمس إلى 6980 إصابة منها 271 وفاة و6277 حالة شفاء.

وتوزّعت الإصابات الجديدة بين كل من مدينة القصرين التي تضم معتمديات القصرين الشمالية، والجنوبية، والزهور بـ41 إصابة، ومعتمديات فريانة بـ20 إصابة، وتالة بـ7 إصابات، وماجل بلعباس بـ4 إصابات، وحاسي الفريد وحيدرة وسبيبة وسبيطلة بـ3 إصابات لكل منها، وفوسانة بإصابة واحدة، ومثلها بجدليان فيما لم تسجل معتمدية العيون أية إصابة.

هذا وبلغ عدد الحالات التي وقع ايواؤها بالمستشفى الجهوي بالقصرين منذ بدء الجائحة الى حدود اليوم 874 حالة، وفق ذات التحيين، فيما بلغ عدد الحالات التي تم ايواؤها بقسم العناية المركزة بقسم كوفيد 19بالمستشفى الجهوي، 94 حالة.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد وباء “كورونا” بولاية القصرين منذ إنطلاق الحملة الوطنية إلى حدود كامل يوم أمس الجمعة 1416 شخصا بين أعوان الصحة العاملين في الخطوط الأمامية في مجابهة الجائحة وكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 75 سنة منهم 366 شخصا تم تطعيمهم أمس.