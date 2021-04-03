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القبض على قاتل زوجته بالة حادة في سيدي بوزيد..

2021/04/03 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت يوم 02 أفريل 2021 فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بسيدي بوزيد من إلقاء القبض على شخص من أجل ارتكابه لجريمة قتل راحت ضحيتها زوجته وذلك إثر الاعتداء عليها بواسطة آلة حادة على مستوى الرأس بسبب خلافات بينهما.
بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.

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