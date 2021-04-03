الكاف-كوفيد19: تسجيل 47 إصابة وارتفاع في عدد المقيمين بالمستشفيات والخاضعين للحجر الصحي

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم السبت، في تحيينها للوضع الوبائي المتصل بانتشار فيروس “كورونا” المستجد بالجهة، 47 إصابة جديدة بالفيروس وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 146 عينة رفعت بتاريخ 1 أفريل الجاري، وفق ما أفاد به رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة عبد الباقي الجمني.

وأوضح الجمني، في تصريح لـ”وات”، أنه باحتساب الحصيلة الجديدة يرتفع عدد الاصابات الجملية المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 5638 حالة منها 180 وفاة و5241 حالة شفاء.

ولفت إلى أن عدد المقيمين بالمستشفيات ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 53 حالة منها 15 حالة في أقسام الانعاش وهي أرفع حصيلة تسجل في الجهة منذ بداية انتشار الجائحة وذلك توازيا مع ارتفاع كبير لعدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي خلال الايام العشرةالاخيرة الذين بلغ عددهم اليوم 397 شخصا مقابل أقل من 60 شخصا قبل أسبوعين.