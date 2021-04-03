رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي ينهزم أمام تونغيت السنغالي 2-1

انهزم الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم السبت أمام فريق تونغيت السنغالي بنتيجة 2-1، في لقاء أقيم بداكار، لحساب الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية.

وكان الترجي الرياضي التونسي قد بادر بافتتاح التسجيل عن طريق محمد علي بن رمضان من مخالفة مباشرة في الدقيقة 27 ، فيما عدّل فريق تونغيت السنغالي النتيجية في الدقيقة 37 عن طريق نيانغ مامور، قبل أن يحرز اللاعب بايي دجيبي ديوب هدف الانصار للفريق المحلي في الدقيقة 72 .

وكان الترجي الرياضي التونسي قد ضمن تأهله للدور الربع النهائي منذ الجولة الرابعة اثر فوزه على الزمالك في ستاد القاهرة بنتيجة 1-0.

ويلعب لاحقا مولودية الجزائر مع الزمالك المصري في ختام هذه الجولة.

الترتيب ن ل

1 الترجي الرياضي 10 5

2 مولودية الجزائر 8 4

3- تونغيت 4 5

4- الزمالك 2 4