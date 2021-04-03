نابل: تسجيل 51 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد وارتفاع مجموع الحالات النشطة إلى 359 حالة

أسفرت التحاليل المخبرية الاخيرة المجراة للتقصي حول فيروس كورونا المستجد والبالغ عددها 312 تحليلا عن تسجيل 51 إصابة محلية جديدة بالفيروس ليرتفع مجموع الحالات النشيطة التي لا تزال حاملة للفيروس إلى 359 حالة، وفق ما اوردته الإدارة الجهوية للصحة بنابل في تقريرها الدوري مساء السبت.

ويفيد التقرير ذاته، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس تعود لامرأة أصيلة معتمدية قربة تبلغ من العمر 77 سنة ليرتفع مجموع الوفيات إلى 512 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

كما سجل عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة من بين المصابين بالفيروس ارتفاعا ليبلغ 35 حالة إيواء