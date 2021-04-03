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تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الملقحين يوم 2 أفريل الجاري مقارنة بالأيام الفارطة

2021/04/03 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

شهد عدد الملقحين ضد فيروس كورونا يوم 2 أفريل الجاري، ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالأيام القليلة الفارطة، حيث بلغ عددهم 7392 شخصا، ليرتفع العدد الاجمالي للملقحين إلى 70769 شخصا، حسب بلاغ أصدرته اليوم السبت وزارة الصحة.

وبلغ عدد المسجلين في منظومة “ايفاكس” للتسجيل عن بعد في عملية التلقيح ضد كوفيد 19 منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح يوم 13 مارس المنقضي إلى حدود الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم السبت،844641 مسجل .

ويذكر أن عدد الملقحين ضد فيروس كورونا، لم يتجاوز منذ 30 مارس المنقضي في حصيلته اليومية 4000 ملقح.

وكانت وزارة الصحة اعلنت في بلاغها اليومي حول الوضع الوبائي امس الجمعة، عن تسجيل 47 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، و1623 إصابة جديدة من مجموع 6184 تحليلا مخبريا، وذلك خلال يوم 1 أفريل الجاري.

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