الكاف: تسجيل حالة وفاة و55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأحد، في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار فيروس كورونا بالجهة، حالة وفاة و55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 152 عينة تم رفعها بتاريخ 02 أفريل الجاري.

وبذلك، يرتفع العدد الجملي للوفيات المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد، إلى 181 شخصا، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 5693 حالة، شفيت منها 5270 حالة.

وذكر رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة، عبد الباقي الجمني، لمراسل “وات بالجهة”، أن حالات الإقامه بالمستشفيات لاتزال مرتفعة، حيث بلغ عددهم اليوم 51 شخصا، 15 منهم في أقسام الإنعاش، بينما يخضع 423 شخصا للحجر الصحي، وهي حصيلة مرتفعة سجلتها الجهة خلال الايام العشرة الأخيرة.