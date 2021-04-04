60 بالمائة من مجموع التحاليل اليومية لتقصي وباء كورونا ايجابية

بلغت نسبة التحاليل الايجابية اليومية لتقصي وباء كورونا 60 بالمائة من مجموع التحاليل التي أجريت ضمن تدخلات خدمات المساعدة الطبية والاستعجالية، وفق ما أكدته نائبة رئيس قسم الإسعاف الطبي والاستعجالي سعيدة زلفانى .

وأكدت زلفاني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاحد ، أن هذه النسبة تعد مؤشرا خطيرا يستوجب الحذر والصرامة في تطبيق البروتوكول الصحي.

وأشارت إلى أن التحاليل الايجابية اليومية لتقصي وباء كورونا أجريت خلال الأسبوع الحالي(29 مارس إلى 3 افريل) على 200 شخص أثبتت إصابة 120 شخصا بهذا الفيروس ، مبينة أنه تم إجراء أقل من 90 تحليلا خلال الأسبوع المنقضي وهو ما يعكس تطور وتيرة الإصابة بالوباء ، وفق تعبيرها .

وأبرزت أن عدد المكالمات الهاتفية الواردة على خدمات المساعدة الطبية الاستعجالية الخاصة بالكوفيد التي تتسم بالجدية و ترد للاستفسار بشأن فيروس كورونا ارتفع خلال الأسبوع الحالي إلى 4 ألاف مكالمة يومية مقابل ما يناهز 3 ألاف مكالمات الأسبوع المنقضي.

وأكدت نائبة رئيس قسم الإسعاف الطبي ألاستعجالي زينب زلفاني أن تطور التدخلات والمكالمات الواردة على قسم الإسعاف الطبي والاستعجالي يستوجب تحذير وتوعية المواطن التونسي بالمخاطر المحدقة في حال عدم احترامه للبرتوكول الصحي خاصة وأن التطعيم ضد فيروس كورونا لم يبلغ المستوى المطلوب في الوقت الراهن ،وفق تقديرها.

ولفتت المتحدثة إلى وجود أشخاص تتراوح أعمارهم بين 40 و50 سنة بالعناية المركزة وهو ما يعنى أن فئة الكبار في السن ليست وحدها المعنية بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا ، مشيرة إلى أن تراجع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المرحلة القادمة ومحاصرته يبقى رهين وعي المواطن والتزامه بالبروتوكول الصحي.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت مساء الجمعة عن تسجيل 47 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد و1623 إصابة جديدة من مجموع 6184 تحليل مخبريا .