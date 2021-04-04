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باجة-كوفيد19: تسجيل 59 إصابة جديدة منها 38 حالة بمعتمدية تبرسق

2021/04/04 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت ولاية باجة، أمس السبت، 59 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، 38 منها بمعتمدية تبرسق، فيما توزّعت بقية الاصابات على مدينة باجة بـ8 اصابات، ومجاز الباب بـ6 اصابات، وعمدون بـ4 حالات، وتستور بحالتين، ونفزة بحالة واحدة.
وباحتساب الإصابات الجديدة، يصل عدد الحالات الايجابية المكتشفة منذ بداية الجائحة بالجهة الى 5117 حالة من جملة 16799 تحليل تقص، حسب احصائيات تحصلت عليها “وات” من الادارة الجهوية للصحة.
هذا ولم تسجل باجة أمس، وفق ذات الإحصائيات، أية حالة وفاة جراء الوباء، ليستقرّ عدد الوفايات بالجهة منذ بداية الجائحة في حدود 163 حالة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس 93 بالمائة بعد تسجيل تعافي 4761 شخصا.

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