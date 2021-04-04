41 وفاة وتواصل ارتفاع الاصابات بكورونا واحصاء 1404 إصابة جديدة

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المهدية : حالتا وفاة و41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

2021/04/04 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أحصت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، الأحد، حالتي وفاة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وهما مواطن من معتمدية بومرداس عن سن ناهز 67 سنة ومواطنة من أولاد الشامخ (82 سنة).
وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ92 عينة 41 إصابة جديدة بالفيروس التاجي أعلاها بالدائرة الصحية بالشابة، التي رصدت 20 إصابة.
وتوزعت بقية الإصابات الجديدة إلى 7 بقصور الساف و4 بالمهدية و3 بكل من هبيرة وملولش وإصابتين (02) بالجم إلى جانب إصابة واحدة بدائرتي سيدي علوان وأولاد الشامخ.
وبلغ إجمالي الإصابات بالجهة، منذ بداية الجائحة، 8999 من بينها 8264 حالة شفاء و249 حالة وفاة بالإضافة إلى 486 حالة نشطة (حاملة للفيروس).
وتلقى، اليوم، 280 مواطنا جرعة التلقيح ضد الفيروس ليعادل عدد المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، 2941 مواطنا.

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