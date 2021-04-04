بعد تأخر انطلاقها من جنوة بسبب عطل فني، الباخرة “قرطاج” تصل الى ميناء حلق الوادي على الساعة الخامسة من مساء اليوم

أعلن المدير المركزي لنقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة سمير الثموني ، ان الباخرة “قرطاج” التي تعطل انطلاقها من ميناء جنوة الايطالي يوم السبت، بسبب عطل في نظام شيفرة غرف المسافرين، ستصل الى تونس اليوم الاحد على الساعة الخامسة مساء .

واضاف الثموني في تصريح لـ(وات) ان الباخرة التي كانت ستنطلق من ميناء جنوة ، لتصل الى حلق الوادي، على الساعة الثالثة من عصر اليوم الاحد ، تاخرت عن الابحار لمدة 4 ساعات.

وبين الثموني ، في ذات السياق، ان العطل الفني وقع على مستوى المنظومة المخصصة لعمليات الحجز والتابعة للوكيل العام الايطالي “تيرينيا”.

واكد ان الشركة التونسية للملاحة احاطت المسافرين البالغ عددهم 940 شخصا علما بهذا العطل الفني قبل الصعود على متن السفينة التي تنقل كذلك 430 سيارة.

وادى العطل الفني على مستوى منظومة الحجز التي تعود الى” تيرينيا” التي تتعامل معها الشركة التونسية للملاحة ، على مستوى السوق الايطالية ، الى مشاكل على مستوى شيفرة غرف المسافرين على متن الباخرة قرطاج.

ودفع العطل بطاقم الباخرة الى منح بطاقات الصعود الى السفنية بشكل يدوي، مما ادي الى ازدحام على مستوى السفينة ، عند منح شيفرة الغرف وبالتالي الى تاخر انطلاق الابحار لزهاء 4 ساعات.