القيروان/كورونا، أقارب متوفاة يعتدون على قسم الكوفيد بمستشفى ابن الجزار ويحاولون إخراج جثتها بالقوة

عمد عدد من أقارب امرأة بالغة من العمر 70 سنة أصيلة مدينة القيروان توفيت بقسم كوفيد بمستشفى ابن الجزار بالقيروان، إلى الاعتداء على مكتب الناظر وغرفة الاستمرار وتهشيم محتوياتهما بالإضافة إلى محاولتهم إخراج جثة المتوفاة بالقوة من المستشفى، وقد تمكن اعوان الأمن من إيقاف اثنين منهما.

وأفاد مدير المستشفى، محمد علي حمدي، في تصريح ل (وات) انه في الليلة الفاصلة بين يومي السبت والأحد وإثر اعلام أقارب المسنة بوفاتها بسبب إصابتها بفيروس كورونا، عمد عدد منهم الى الاعتداء على مكتب الناظر وغرفة الاستمرار والعبث بملفات المرضى والتطاول على الاطار الطبي وشبه الطبي وتهديدهم، متهمين الإطار الطبي بالتقصير، وذلك قبل وصول الوحدات الأمنية التي بادرت بفتح محضر في الغرض.

وقد ندد عدد من الإطارات الطبية وشبه الطبية بمستشفى ابن الجزار بما شهده القسم من أحداث عنف تسببت في إثارة حالة من الهلع في صفوف المرضى المقيمين بقسم كوفيد، والبالغ عددهم 43 مريضا، منهم 17 لديهم إصابة مؤكدة بفيروس كورونا والباقي يشتبه في اصابتهم بالفيروس.