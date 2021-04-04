صفاقس: تسجيل حالتي وفاة و255 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

رصدت ولاية صفاقس خلال ال24 ساعة الماضية، حالتي وفاة و255 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” (من مجموع 735 تحليلا)، مقابل تسجيل 55 حالة شفاء، بحسب ما جاء في آخر تحيين للحالة الوبائية نشرته الإدارة الجهوية للصحة اليوم الأحد.

ويقيم حاليا بأقسام العناية المركز في الوحدات الاستشفائية 28 مصابا بالفيروس، وفي أقسام “كوفيد +” 112 مصابا، وفي المصحات الخاصة 54 مصابا.

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى حد الآن في ولاية صفاقس 699 حالة وعدد الحالات الإيجابية 25557 حالة وعدد المتعافين من الوباء 23060 شخصا.