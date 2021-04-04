الفنانة منى نورالدين تؤكد بعد تلقيها للجرعة الاولى ان التلقيح السبيل الوحيد للتوقي من الجائحة

تلقت الفنانة القديرة منى نورالدين بعد ظهر اليوم الأحد بمركز التلقيح بقبة المنزه الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، دون أن تظهر عليها أية أعراض جانبية بعد ربع الساعة التي يخضع فيها الملقحون للمراقبة.

وأكدت السيدة منى نورالدين في تصريح لـ”وات” أنها قامت بالتسجيل في منظومة “ايفكاس” منذ شهر فيفري المنقضي، وتلقت رسالة نصية تتضمن موعد ومكان التلقيح، مؤكدة اقتناعها بأهمية التلقيح لحماية الشخص الملقح ولمحيطه العائلي والمهني .

وأضافت أنها لم تشعر بأية أعراض جانبية داعية كل التونسيين إلى الاقبال على التلقيح الذي يعد وفق قولها السبيل الوحيد للتوقي من هذه الجائحة العالمية والتقليص من آثارها الجانبية على كل مناحي الحياة في العالم بأسره وفي تونس والتسريع في استعادة النسق الطبيعي للحياة .

من جهته أكد المدير الجهوي للصحة بتونس الدكتور طارق بن ناصر أن استقبال الفنانة منى نورالدين تم وفق البروتوكول المعتمد في مراكو التلقيح والمتمثل في قياس درجة الحرارة والتثبت من بطاقة التعريفه الوطنية والارسالية ورقم التسجيل مضيفا إلى أنها تلقت الجرعة الأولى من تلقيح “سينوفاك” الصيني المتوفر في المركز وغادرت بعد راحة لمدة ربع ساعة دون ان تظهر عليها أي أعراض جانبية.

وفي سياق عبر آخر المدير الجهوي للصحة بتونس عن ارتياحه للنسق التصاعدي للاقبال على التلقيح خاصة من قبل شريحة المسنين الذين يتمتعون بأولوية التلقيح، لافتا في هذا السياق إلى وجود اكتضاض على مستوى المركز بالنطر إلى أن كل مسن يرافقه عادة أكثر من شخص بما يتعارض مع البروتوكول الصحي القائم أساسا على التباعد الجسدي. مشيرا إلى ان عملية تلقيح المسنين تتطلب بدورها وقتا أطول من غيرهم اعتبارا لأوضاعهم الصحية.

واشار في هذا الصدد إلى أن عدد متلقي التلقيح بمركز القبة بلغ حوالي 9000 شخص منذ بداية الحملة مشيرا إلى أن نسب الاقبال اليومي من الذين تمت دعوتهم للتلقيح تراوحت بين 96 في المائة و27 في المائة، وأوضح إلى أن النسبة العامة بلغت 60 في المائة، معبرا عن أمله في ارتفاع نسبة الاقبال مستقبلا خاصة بعد أن يتم يوم غد الاثنين افتتاح مركز تلقيح جديد بولاية تونس سيكون مقره المرسى في انتظارافتتاح مراكز أخرى بجهة تونيس مثل مركو الوردية.

وأكد المدير الجهوي للصحة أنه لم يتم تسجيل آثار جانبية مقلقة للتلاقيح المعتمدة في تونس مشددا على أنها آمنة وفعالة ومصادق عليها من قبل منظمة الصحة العالمية ودعا في هذا الصدد التونسيين إلى التسجيل بمنظومة “ايفاكس” للحصول على التلقيح والى عدم التأثر بما يروج من حملات تشكيك على مواقع التواصل الاجتماعي .

وبخصوص الوضع الوبائي في ولاية تونس أشار المدير الجهوي للصحة إلى ارتفاع نسبي في عدد الاصابات مشيرا إلى أنه تم يوم أمس السبت 3 أفريل تسجيل 55 حالة حالة إصابة باإصاففة إلى حالتي وفاة،كما تم تسجيل ثلاثة حالات إصابة بالسلالة البريطانية تم حصرها ومتابعتها بكل جدية.مشيرا إلى عدم وجود بؤى إصابة بولاية تونس لحد الآن.

وأضاف الدكتور طارق بن ناصرأن عدد المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة بلغ إلى حدود يوم السبت 3 أفريل 225 مقيما منهم 77 مقيما في أقسام الانعاش والبقية بالأقسام المخصصة للتنفس عبر اجهزة الأكوسيجان،مضيفا أن نسبة اشغال أسرة الانعاش بلغت حوالي 60 في المائة وهي بصدد الارتفاع.