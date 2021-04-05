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قيس سعيّد يتحادث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية

2021/04/05 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

مثلت متابعة نشاط الأمانة العامّة للجامعة العربية ومستجدات القضايا العربية الراهنة، محور اللقاء الذي جمع صباح اليوم الإثنين رئيس الجمهورية، قيس سعيّد بالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط وذلك بقصر قرطاج.

ودعا رئيس الدولة بالمناسبة إلى “مراجعة النصوص وتطوير الهياكل والمنظمات العربية المتخصصة وإضفاء مزيد من النجاعة على عملها، حتى تُحقّق جامعة الدول العربية الأهداف التي بُعثت من أجلها، وحتى تستجيب مبادراتها وأنشطتها لآمال دول وشعوب المنطقة وتطلعاتها وتواكب التحديات المستجدة الماثلة أمامها”، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية.

كما أكد سعيّد ضرورة اعتماد مقاربة جديدة للعمل العربي المشترك، تستحضر الماضي لتستشرف المستقبل.

من جانبه، أفاد أحمد أبو الغيط، بأن اللقاء مع الرئيس قيس سعيّد، تعرّض إلى كيفية تطوير جامعة الدول العربية وإنجاح أعمالها، علاوة على الخوض في الشأن العربي والقمة العربية القادمة.

وقد جرت المحادثة بحضور محمد صالح بن عيسى، الأمين العام المساعد، رئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس.

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