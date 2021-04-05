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قابس: تسجيل حالتي وفاة و56 إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا”

2021/04/05 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

قال منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، اليوم الاثنين، أن الجهة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، حالتي وفاة جديدتين بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة بهذا الفيروس إلى 319 حالة.

وبيّن جبران، في تصريح لـ(وات)، أن الإدارة الجهوية للصحة قد تلقت نتيجة 113 تحليلا أجريت على عينات اشتبه في إصابة أصحابها بفيروس “كورونا”، وأن 56 من هذه التحاليل قد جاءت نتيجتها ايجابية، مشيرا إلى أن هذه الإصابات تتوزع الى 31 اصابة بمارث، و17 اصابة بالحامة، و06 اصابات بقابس الجنوبية، واصابتين (02) بقابس الغربية.

وأوضح، أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس “كورونا” والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية، قد بلغ إلى حد اليوم 9575 شخصا، من بين 10173 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس.

ويبلغ عدد حالات العدوى النشطة بالجهة 596 حالة، من بينها 196 حالة بقابس الجنوبية، و158 حالة بمارث، و87 حالة بقابس المدينة، و60 حالة بالحامة.
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