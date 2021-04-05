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الرابطة المحترفة 1: برنامج مقابلات الجولة الثالثة والعشرين

2021/04/05 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

الرابطة المحترفة الاولى

فيما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقررة بعد غد الأربعاء:

الأربعاء 7 أفريل 2021

في ملعب بن قردان (س 13)
الاتحاد الرياضي ببن قردان – الملعب التونسي

في الملعب البلدي بسليمان (س14)
المستقبل الرياضي بسليمان – الاتحاد الرياضي بتطاوين

في ملعب أحمد البصيري ببنزرت (س14)
النادي الرياضي البنزرتي – المستقبل الرياضي بالرجيش

في ملعب بوعلي لحوار بحمام سوسة (س14)
النجم الرياضي الساحلي – الشبيبة الرياضية القيروانية

في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س14)
الاتحاد الرياضي المنستيري – النادي الافريقي

في الملعب البلدي بالمتلوي (س14)
النجم الرياضي بالمتلوي – النادي الرياضي الصفاقسي

في ملعب حمادي العقربي برادس (س16 و15)
الترجي الرياضي التونسي – الأولمبي الباجي

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