الرابطة المحترفة 1: برنامج مقابلات الجولة الثالثة والعشرين

فيما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقررة بعد غد الأربعاء:
الأربعاء 7 أفريل 2021
في ملعب بن قردان (س 13)
الاتحاد الرياضي ببن قردان – الملعب التونسي
في الملعب البلدي بسليمان (س14)
المستقبل الرياضي بسليمان – الاتحاد الرياضي بتطاوين
في ملعب أحمد البصيري ببنزرت (س14)
النادي الرياضي البنزرتي – المستقبل الرياضي بالرجيش
في ملعب بوعلي لحوار بحمام سوسة (س14)
النجم الرياضي الساحلي – الشبيبة الرياضية القيروانية
في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س14)
الاتحاد الرياضي المنستيري – النادي الافريقي
في الملعب البلدي بالمتلوي (س14)
النجم الرياضي بالمتلوي – النادي الرياضي الصفاقسي
في ملعب حمادي العقربي برادس (س16 و15)
الترجي الرياضي التونسي – الأولمبي الباجي