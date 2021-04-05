عاجل: نحو اقرار اجراءات جديدة لمجابهة كورونا

أعلن اليوم الإثنين 5 أفريل 2021، عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا ومدير الصحة العسكرية الدكتور مصطفى الفرجاني، أنه في اطار احتواء انتشار فيروس كورونا سيتم خلال الأيام القادمة وقبل شهر رمضان اعلان جملة من الإجراءات الجديدة.

ورجّح مصطفى الفرجاني في تصريح لإذاعة شمس أف أم إبقاء العمل بالتدابير والإجراءات المعمول بها، معتبرا أن الوقت مازال يسمح باتخاذ قرارات تعمل على الحد من تفشي وانتشار الفيروس المتحور.

كما دعا في نفس الإطار إلى إلى ضرورة تجنب التجمعات والحفلات خاصة التي تكون في الأماكن المغلقة.