رئيس الحكومة يدعو في اجتماع اللجنة العلمية لمجابهة انتشار كورونا إلى ضبط سياسة اتصالية أكثر نجاعة ودقة حول الوضع الوبائي

دعا رئيس الحكومة هشام مشيشي خلال إشرافه، بعد ظهر اليوم الإثنين بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، إلى ضبط سياسة اتصالية أكثر نجاعة ودقة حول الوضع الوبائي تقوم على توفير المعطيات المفصلة بشأن انتشار مراحل متقدمة من الوباء من عدمه، مع التأكيد على ضرورة توحيد الخطاب العلمي والاتصالي وتحيينه قبل تقديمه للرأي العام.

وأبرز مشيشي، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، ضرورة مزيد إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في ما يتعلق بالإجراءات المتخذة وجملة البيانات والمعطيات ذات الصلة.

وأكد على أهمية دراسة الوضع الوبائي في مرحلته الحالية ومزيد التدقيق في استراتيجية التعامل معه، أخذا بعين الاعتبار للظروف الاقتصادية والاجتماعية ومراعاة لخصوصية المرحلة المقبلة.

وأشار البلاغ إلى ان اجتماع اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا خصّص لدراسة الوضع الوبائي العام بالبلاد واستعراض مختلف الجوانب المتعلقة بطرق التعامل العلمي مع الوباء سيما في هذه المرحلة.