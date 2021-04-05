تحديد تاريخ مقابلات مرحلة الصعود من الرابطة الثانية

تقرر، اليوم الاثنين، خلال اجتماع تنسيقي بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم اقامة مقابلات مرحلة الصعود من الرابطة الثانية الى الاولى ايام 17 و21 و24 افريل الجاري بالنسبة للمجموعة الاولى وايام 18 و22 و25 من نفس الشهر بالنسبة للمجموعة الثانية.

كما تم الاتفاق على ان تقام كافة المقابلات بملاعب محايدة بالعاصمة من العشب الطبيعي او الاصطناعي من الجيل الرابع او الخامس.

وسيتم تقسيم الفرق الثمانية المتاهلة الى مجموعتين تضم كل واحدة اربعة فرق علما وان عملية القرعة ستسحب مساء الاثنين على القناة الوطنية الثانية خلال برنامج “الرابطة المحترفة الثانية”.

ووقع الاتفاق على ان تقدم الجامعة للفرق المتاهلة منحة ب20 الف دينار لمجابهة مصاريف هذه الدورة الى جانب الغاء كل انذارات اللاعبين ما عدا من هم تحت طائلة عقوبة الانذار الثالث او اية عقوبة تاديبية اخرى.

ويذكر ان الفرق المتاهلة الى مرحلة الصعود هي: نادي اولمبيك مدنين ونادي حمام الانف وقوافل قفصة والملعب الصفاقسي والترجي الجرجيسي وامل حمام سوسة وامل جربة ومستقبل قابس.

وانعقد الاجتماع برئاسة وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وبحضور أمين موقو رئيس اللجنة الفيدرالية للمسابقات ورؤساء وممثلي النوادي المترشحة.