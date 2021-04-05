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قطار الخط صفاقس-تونس يستأنف سيره بعد اصطدامه مع شاحنة ثقيلة..وهذه التفاصيل..

2021/04/05 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

استأنف قطار المسافرين على الخط الحديدي صفاقس/تونس في حدود الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين، سيره من جديد، بعد اصطدامه قبل نحو ثلاث ساعات بشاحنة ثقيلة على مستوى معتمدية ساقية الزيت، دون أن يخلف هذا الحادث أية أضرار بشرية، وفق ما أكده المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس، العقيد مراد المشري، ل”وات”.

وقد سجلت فقط بعض الأضرار المادية في مستوى الشاحنة وسيارة خفيفة، وتدخلت فرق الحماية المدنية لفك الالتحام بين القطار والشاحنة وإزالة العقبات من مسار السكة، بما مكن القطار من استئناف رحلته، وأمن عودة حركة المرور إلى نسقها.

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