28 وفاة و1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 4 أفريل 2021

أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 4 أفريل2021، تسجيل 28 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الوباء إلى 8993 حالة.

كما سجلت، وفق البلاغ ذاته، 1133 إصابة جديدة إثر إجراء 5286 تحليلا مخبريا. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 219 ألفا و912 شخصا، بعد تعافي 877 مصابا.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب الوزارة، بـ1527 مصابا بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إقامة 356 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 111 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من نفس السنة.