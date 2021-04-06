زغوان: تطعيم 1368 من مهني الصحة وكبار السن من جملة 4345 شخصا تمت دعوتهم للتلقيح

شهدت عملية التلقيح ضد فيروس “كورونا” بولاية زغوان منذ نهاية الأسبوع الماضي نسقا تصاعديا حيث ارتفعت نسبة التطعيم إلى حوالي 30 بالمائة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة سهيل بالي ل(وات)

وبين بالي انه تم إلى حدود مساء أمس الاثنين تطعيم 1368 من مهني الصحة وكبار السن من جملة 4345 تمت دعوتهم عبر الإرساليات القصيرة للتلقيح.

وأضاف أن حملة التحسيس التي تقوم بها الهياكل المتدخلة في مختلف المناطق بدعوة من اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس “كورونا” وارتفاع نسبة الوفيات والإصابات في الفترة الأخيرة عوامل ساهمت في دفع المواطن للإقبال على التلقيح، وفق تقديره