سليانة: تطعيم 1362 شخصا ضد وباء “كوفيد-19” منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح

بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة التلقيح ضد وباء “كوفيد-19” منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح بولاية سليانة وإلى غاية يوم أمس الإثنين، 1362 شخصا، 40 بالمائة منهم من مهنيي الصحة، وفق ذكره، اليوم الثلاثاء، المدير الجهوي للصحة، عادل الحدادي.

وأضاف الحدادي في تصريح لـ(وات)، أنه تم اليوم إستدعاء 364 شخصا لإجراء التلقيح، مشيرا الى أن نسبة الإقبال على حملة التلقيح شهدت “تحسنا” مقارنة بالايام الفارطة. ودعا بالمناسبة كافة المواطنين إلى التسجيل عبر المنظومة المخصصة للغرض لتلقي التطعيم بإعتباره الحل الوحيد للسيطرة على الوباء، وفق تعبيره.

من جهة أخرى، أفاد كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة، عماد الصغير، بأن الجهة سجلت يوم الأحد الفارط، حالتي وفاة و19 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات إلى 3569 إصابة، منها 150 حالة وفاة.

ولاحظ، أن عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري يقدر حاليا بـ305 حالات، فيما تبلغ حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 19 حالة، منها 5 بالانعاش، الى جانب 25 حالة بالمستشفيات المحلية.